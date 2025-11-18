DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Vormittag ausgebremst

18.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 48,41 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,09 EUR -0,91 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 48,41 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 48,07 EUR. Bei 48,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.536 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 53,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 52,57 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
