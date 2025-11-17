Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 49,12 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 49,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 49,13 EUR. Bei 48,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 125.099 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 3,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,67 Prozent.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,57 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 05.11.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 5,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie.

