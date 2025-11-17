DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,00 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Kursentwicklung

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Montagvormittag Verluste

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 48,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,56 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 48,66 EUR. Bei 48,57 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,72 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.791 Aktien.

Bei einem Wert von 50,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 35,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,57 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

