Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 48,66 EUR.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 48,66 EUR. Bei 48,57 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,72 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.791 Aktien.
Bei einem Wert von 50,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 35,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,57 EUR an.
Fresenius SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Fresenius-Aktie moderat im Plus: Deutsche Bank hebt Kursziel für Fresenius auf 56 Euro an
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
