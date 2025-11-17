Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE behauptet sich am Montagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,73 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,93 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,57 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.916 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,74 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 3,96 Prozent niedriger. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,15 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

