So entwickelt sich Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittwochvormittag ab

19.11.25 09:22 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 47,31 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,38 EUR -0,03 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 47,31 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 47,26 EUR. Bei 47,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 14.286 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 50,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,25 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 49,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,57 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
