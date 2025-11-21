Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius SE
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 46,67 EUR.
Um 11:49 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 46,67 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,06 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 46,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 148.820 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,74 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 8,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 32,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,57 EUR.
Fresenius SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,37 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,49 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 EUR je Aktie.
