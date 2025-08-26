Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittwochmittag tiefer
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 46,85 EUR.
Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 46,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 46,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 81.457 Stück.
Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 32,55 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,18 EUR aus.
Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.
