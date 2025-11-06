Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Donnerstagvormittag an

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 42,29 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 42,29 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,37 EUR. Mit einem Wert von 42,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 18.540 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. 27,74 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,00 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,89 EUR.

Am 04.11.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,62 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

