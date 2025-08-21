Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,64 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,64 EUR. Bei 43,69 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,37 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.333 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,94 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,79 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

