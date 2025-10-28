Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 46,64 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 46,64 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,56 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.576 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,82 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,89 EUR an.

Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,77 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Bernstein Research beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie