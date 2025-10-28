Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 46,74 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 46,74 EUR. Bei 46,89 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,77 EUR. Bisher wurden heute 4.603 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 15,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,00 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 25,12 Prozent sinken.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4,79 Mrd. EUR gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,76 EUR je Aktie.

