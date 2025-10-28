Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag im Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 46,74 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 46,74 EUR. Bei 46,89 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,77 EUR. Bisher wurden heute 4.603 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 15,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,00 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 25,12 Prozent sinken.
Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.
Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4,79 Mrd. EUR gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,76 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen
Bernstein Research beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|02.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen