GameStop Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von GameStop

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 21,92 USD ab.

Die GameStop-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 21,92 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 21,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,96 USD. Zuletzt wurden via New York 70.332 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,89 USD am 05.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 13,82 Prozent wieder erreichen.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 972,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,990 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

