GEA Aktie News: GEA am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 62,45 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 62,45 EUR. In der Spitze büßte die GEA-Aktie bis auf 62,40 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,25 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.175 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 42,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte GEA möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je GEA-Aktie belaufen.

