GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der GEA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,20 EUR. Die GEA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,50 EUR. In der Spitze büßte die GEA-Aktie bis auf 63,10 EUR ein. Bei 63,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 17.661 GEA-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 5,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,98 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,41 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,83 EUR.
GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GEA-Aktie
GEA-Aktie in Grün: CEO-Vertrag verlängert - Vorstand wird erweitert
Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für GEA-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: GEA Group
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen