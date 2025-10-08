GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

So entwickelt sich GEA

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der GEA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,20 EUR. Die GEA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,50 EUR. In der Spitze büßte die GEA-Aktie bis auf 63,10 EUR ein. Bei 63,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 17.661 GEA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 5,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,98 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,41 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,83 EUR.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

