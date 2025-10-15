DAX24.308 +0,3%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
Kursentwicklung

GEA Aktie News: GEA verteidigt Stellung am Vormittag

15.10.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: GEA verteidigt Stellung am Vormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von GEA. Zum Vortag unverändert notierte die GEA-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 61,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61,40 EUR -0,30 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 61,50 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 61,55 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 61,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.896 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,62 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Abschläge von 28,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

Bildquellen: GEA Group

