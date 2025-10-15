GEA Aktie News: GEA steigt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GEA. Zuletzt konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,60 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die GEA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 61,60 EUR zu. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 61,85 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,45 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 66.746 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 7,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 28,60 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,50 EUR für die GEA-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,31 Mrd. EUR, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,87 Prozent präsentiert.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

