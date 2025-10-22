GEA Aktie News: GEA gewinnt am Nachmittag

GEA im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:51 Uhr stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 63,55 EUR. Bei 63,60 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.395 GEA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 4,87 Prozent niedriger. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 44,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GEA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,50 EUR für die GEA-Aktie aus.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GEA 1,31 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

