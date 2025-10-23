GEA Aktie News: GEA am Donnerstagnachmittag leichter

Blick auf GEA-Kurs

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 63,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 0,8 Prozent auf 63,00 EUR. In der Spitze fiel die GEA-Aktie bis auf 62,60 EUR. Bei 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.168 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Gewinne von 6,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,50 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Aktie aus.

