General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 68,92 USD.

Die General Motors-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 68,92 USD. Die General Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,40 USD aus. Bei 68,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.980 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 1,92 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 65,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,59 Mrd. USD im Vergleich zu 48,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 02.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 10,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

