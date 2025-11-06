DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.050 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,02 -0,8%Gold3.982 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienkurs im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagnachmittag gesucht

06.11.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 68,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
59,66 EUR 0,16 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 68,92 USD. Die General Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,40 USD aus. Bei 68,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.980 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 1,92 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 65,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,59 Mrd. USD im Vergleich zu 48,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 02.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 10,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen