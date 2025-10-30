Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +17 Prozent
Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten durch die Übernahme der US-Biotechfirma Metsera schützen.
Werte in diesem Artikel
Es sei ein entsprechendes Angebot in Höhe von 56,50 US-Dollar je Metsera-Papiere, rund 6,5 Milliarden Dollar in Summe, vorgelegt worden, teilten die Dänen am Donnerstag mit. Zusätzlich können bei Erreichen bestimmter Ziele bis zu 21,25 Dollar je Aktie fließen. Sollte Novo Nordisk erfolgreich sei, würden sie Metsera dem Pharmariesen Pfizer vor der Nase wegschnappen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Gegenofferte berichtet.
Pfizer wollte mit einer eigentlich schon vereinbarten Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel einsteigen. So hatte Novo Nordisk in der Vergangenheit bereits ein Übernahmeangebot für Metsera vorgelegt, bevor das Unternehmen sich dann aber mit Pfizer geeinigt hatte. Dabei bietet Pfizer, wie seit September bekannt ist, für eine Metsera-Aktie 47,50 US-Dollar in bar. Hinzu kämen bis zu 22,50 US-Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.
Der Metsera-Aktienkurs schießt am Donnerstag auf die Kreise-Geschichte hin im vorbörslichen NASDAQ-Handel stellenweise um 17,22 auf 61,20 Dollar nach oben. Die Aktien von Pfizer notieren an der NYSE vorbörslich unbewegt bei 24,29 US-Dollar und für die Papiere von Novo Norsdisk geht es in Kopenhagen zeitweise 1,85 Prozent runter auf 328,65 DKK.
/mis/stk
LONDON (dpa-AFX)
