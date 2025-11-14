Geringe Katastrophenschäden beflügeln Allianz
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz hat wie andere Versicherer im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden profitiert. Im dritten Quartal kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Dax-Konzern (DAX) lediglich 60 Millionen Euro und damit nicht einmal ein Zehntel so viel wie ein Jahr zuvor. Auch deshalb sprang der operative Gewinn um fast 13 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro nach oben, wie die Allianz am Freitag in München mitteilte. Bereits am Vorabend hatte der Vorstand sein Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr auf 17 bis 17,5 Milliarden Euro nach oben gesetzt.
Unter dem Strich entfiel auf die Allianz-Aktionäre im dritten Quartal ein Gewinn von 2,85 Milliarden Euro, 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem das Schaden- und Unfallgeschäft warf mehr ab, aber auch die Lebens- und Krankenversicherung und das Fondsgeschäft von Pimco und Allianz Global Investors legten zu. So flossen den Fonds der beiden Fondsgesellschaften im dritten Quartal unter dem Strich 51 Milliarden Euro an frischem Geld von Anlegern zu./stw/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen