Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 35,86 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 35,86 EUR. Der Kurs der Gerresheimer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,76 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 448.857 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Bei 99,25 EUR markierte der Titel am 26.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 176,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 26,52 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Gerresheimer-Aktionäre 0,040 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,07 EUR je Gerresheimer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gerresheimer am 10.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent auf 600,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 502,38 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gerresheimer am 10.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 4,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

