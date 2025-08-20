DAX24.201 -0,3%ESt505.445 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.200 -0,9%Euro1,1641 -0,1%Öl67,27 +0,3%Gold3.341 -0,2%
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen
Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken
Gerresheimer-Großaktionär AOC fordert Kostensenkung und Portfoliobereinigung

21.08.25 13:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
45,48 EUR 0,70 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Gerresheimers neuer Großaktionär Active Ownership Capital (AOC) sieht beim Düsseldorfer Verpackungshersteller "beträchtliches Wertsteigerungspotenzial" und fordert den Verkauf weiterer Unternehmenssegmente sowie unter anderem ein Kostensenkungs- und Effizienzprogramm, den Abbau der Verschuldung sowie die Stärkung des Cashflows.

"Wir stehen bereits seit mehreren Monaten mit Active Ownership in einem konstruktiven Dialog, so wie mit allen unseren Investoren", teilte eine Gerresheimer-Sprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Die Luxemburger Beteiligungsgesellschaft Active Ownership Capital (AOC) hat nach den jüngsten Stimmrechtsmeldungen per 15. August Zugriff auf 7,19 Prozent an Gerresheimer. Der AOC zurechenbare Anteil an Gerresheimer setzt sich zusammen aus direkten Stimmrechten über Aktienbesitz (5,31 Prozent) sowie über Finanzinstrumente (1,88 Prozent) in Form von Put- und Call-Optionen, die zwischen dem 18. Dezember 2026 und dem 17. Dezember 2027 fällig werden.

Damit liegt AOC als Aktionär bei den direkten Stimmrechten an zweiter Stelle hinter Goldman Sachs (8,9 Prozent) und deutlich vor anderen US-Banken wie Morgan Stanley, JPMorgan Chase und Bank of America.

Wie AOC mitteilte, unterstützt der Aktionär den geplanten Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich Moulded Glass. Dieser sollte rasch abgewickelt werden, "um den Cashflow von Gerresheimer zu stärken und die Verschuldung zu reduzieren". Dem sollten "zusätzliche Portfoliooptimierungen" folgen.

Außerdem solle Gerresheimer über ein "Effizienzprogramm" vor allem die Kosten senken, AOC sieht hier Margensteigerungspotenzial von bis zu 500 Basispunkten. Der MDAX-Konzern solle sich auf "disziplinierte und wertschaffende Kapitalallokation" fokussieren, ein Strategieausschuss alle laufenden Projekte überprüfen.

AOC zufolge habe Gerresheimer Vertrauen am Kapitalmarkt verloren. Ein "Management-Review" sei erforderlich sowie "neue transparente Berichtstrukturen und realistische Zielsetzungen".

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 07:59 ET (11:59 GMT)

