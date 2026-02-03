DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,0%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1907 -0,1%Öl69,04 -0,1%Gold5.031 -0,6%
Gucci bereitet Kering weiterhin Sorgen - Warten auf Strategieplan im April

10.02.26 08:48 Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Der Luxusgüterkonzern Kering muss sich mit der erhofften Erholung seiner kriselnden Modemarke Gucci weiter gedulden. Zwar fiel der Umsatz der Edelmarke auf vergleichbarer Basis zum Jahresende weniger als noch im dritten Quartal, doch habe das Minus im Schlussquartal im Jahresvergleich immer noch bei zehn Prozent gelegen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Das ist in etwa so viel, wie Analysten im Mittel befürchtet hatten.

Der erst seit wenigen Monaten amtierende Kering-Chef Luca de Meo will nun eine Trendwende vorantreiben. "Die Entwicklung 2025 spiegelt nicht das wahre Potenzial des Unternehmens wider", sagte der ehemalige Renault-Chef laut Mitteilung. In der zweiten Jahreshälfte seien bereits Maßnahmen zur Stärkung der Finanzkraft und zur Senkung der Kosten eingeleitet worden, sowie strategische Entscheidungen. Auf einem Kapitalmarkttag Mitte April will de Meo dann einen Fahrplan vorstellen, "um die Attraktivität unserer Luxusmarken zu steigern und das Wachstum wieder anzukurbeln."

Der französische Konzern mit weiteren Marken wie Yves Saint Laurent und Balenciaga hinkte in den vergangenen Jahren den Konkurrenten hinterher. Er litt unter einem Rückgang der Popularität der Produkte von Gucci inmitten einer allgemeinen Abschwächung des Luxuskonsums, vor allem in China.

Allein 2025 fiel der Umsatz mit Gucci-Produkten um mehr als ein Fünftel auf knapp 6 Milliarden Euro; der Konzernumsatz sank um 13 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn knickte sogar um ein Drittel auf gut 1,6 Milliarden Euro ein. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn schmolz auf nur noch 72 Millionen Euro, nachdem im Jahr zuvor noch gut 1,1 Milliarden Euro Überschuss erwirtschaftet wurden.

Die Aktionäre sollen dennoch eine Dividende von insgesamt 3,00 Euro je Anteilsschein erhalten. 1,25 Euro wurden bereits im Januar als Zwischendividende ausgeschüttet, der Rest soll im Juni folgen. Zudem stellt die Unternehmensführung eine Sonderausschüttung von einem Euro je Aktie in Aussicht - im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kering Beauté an den Kosmetik- und Körperpflegekonzern L'Oréal (LOréal), der im ersten Halbjahr abgeschlossen ein soll.

Die triste Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch schon länger im Aktienkurs von Kering wider. Seit dem Rekordhoch von fast 800 Euro Mitte 2021 ist der Kurs um rund zwei Drittel gefallen. Dabei steht 2026 - per Montagsschluss - schon wieder ein Minus von fast 14 Prozent auf dem Kurszettel.

JPMorgan-Analystin Chiara Battistini sieht in den Resultaten in Summe wenig Überraschendes. Gucci habe kostenseitig etwas besser abgeschnitten als gedacht. Dies sowie die Bestätigung, dass Kering bereits 2026 wieder wachsen wolle, könnte die Aktien aber durchaus etwas stützen. Gleichwohl richteten sich die Blicke bereits auf den Kapitalmarkttag./mis/niw/stk

