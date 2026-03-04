DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.491 +0,1%Top 10 Crypto 9,2980 +1,4%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.437 +0,0%Euro 1,1606 -0,2%Öl 83,51 +1,1%Gold 5.161 +0,4%
Kering Aktie

Kering Aktien-Sparplan
257,50 EUR -1,90 EUR -0,73 %
STU
256,90 EUR +2,65 EUR +1,04 %
PAR
Marktkap. 31,17 Mrd. EUR

KGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Der Luxuskonzern verfolge den Ansatz "langsam und stetig", um wieder mehr Schwung in seine Marken zu bringen, schrieb Luca Solca am Mittwochnachmittag. Das Debüt des neuen Kreativdirektors von Gucci sei zwar kein "Homerun" gewesen, aber ein Schritt in die richtige Richtung./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

