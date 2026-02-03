Kering Aktie
Marktkap. 31,64 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen des Luxusgüterkonzerns mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, Überraschungen gebe es nicht, schrieb Chiara Battistini in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Das gelte auch für die Marke Gucci./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
281,90 €
|Abst. Kursziel*:
-16,64%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
287,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,30%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
263,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|12:16
|Kering Neutral
|UBS AG
|11:16
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Kering Neutral
|UBS AG
|11:16
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
