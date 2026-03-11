JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. In einem Gespräch mit dem Konzernchef Luca de Meo habe dieser sich stolz gezeigt, den Luxusgüterkonzern zu führen, schrieb Chiara Battistini am Mittwochabend. Er glaube an die Kraft im Hause und habe eine Passion für dessen Marken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

