Kering Aktie

257,85 EUR -1,80 EUR -0,69 %
STU
259,70 EUR -2,95 EUR -1,12 %
PAR
Marktkap. 32,2 Mrd. EUR

KGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

08:16 Uhr
Kering Underweight
Kering
257,85 EUR -1,80 EUR -0,69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. In einem Gespräch mit dem Konzernchef Luca de Meo habe dieser sich stolz gezeigt, den Luxusgüterkonzern zu führen, schrieb Chiara Battistini am Mittwochabend. Er glaube an die Kraft im Hause und habe eine Passion für dessen Marken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

