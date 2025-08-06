Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne
Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Zum Handelsschluss legte der DAX im XETRA-Handel um 1,11 Prozent auf 24.190,70 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,094 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,056 Prozent leichter bei 23.910,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23.924,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.392,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.899,46 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,84 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 07.07.2025, den Stand von 24.073,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, notierte der DAX bei 23.115,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2024, lag der DAX-Kurs bei 17.615,15 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 20,80 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 24.639,10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 18.489,91 Zähler.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 6,04 Prozent auf 208,00 EUR), Commerzbank (+ 4,94 Prozent auf 33,33 EUR), BASF (+ 4,73 Prozent auf 44,76 EUR), Allianz (+ 4,11 Prozent auf 366,90 EUR) und Henkel vz (+ 3,86 Prozent auf 69,50 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-7,99 Prozent auf 1.641,00 EUR), Deutsche Telekom (-4,98 Prozent auf 29,75 EUR), Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 96,30 EUR), EON SE (-1,70 Prozent auf 16,21 EUR) und QIAGEN (-1,59 Prozent auf 41,10 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 17.388.567 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 287,249 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 6,09 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
