Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Hannover Rück
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 247,60 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Um 11:46 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 247,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 247,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 249,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.660 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,73 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,74 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,25 EUR an.
Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 6,92 Mrd. EUR gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
