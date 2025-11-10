Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,1 Prozent auf 256,40 EUR. Bei 257,40 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 254,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.913 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,12 Prozent. Bei 235,90 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 8,00 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,45 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet. Am 18.03.2027 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren verdient

Experten sehen bei Hannover Rück-Aktie Potenzial