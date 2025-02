Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittag freundlich

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 253,70 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 253,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 254,40 EUR. Mit einem Wert von 250,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.960 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 4,69 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 17,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 279,71 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge