Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 244,20 EUR.
Das Papier von Hannover Rück legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 244,20 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 244,20 EUR. Bei 243,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.547 Aktien.
Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 19,82 Prozent wieder erreichen. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 12,17 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 295,25 EUR.
Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,92 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,20 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
