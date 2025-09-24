Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 246,20 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 246,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 246,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.189 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 18,85 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 4,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,25 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 295,25 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 12.08.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

