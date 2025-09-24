Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Hannover Rück im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 248,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 248,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 250,40 EUR. Bei 246,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.830 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 17,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 5,18 Prozent sinken.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,25 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 295,25 EUR.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

