Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 255,60 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 255,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 254,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.173 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,71 Prozent.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,72 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 297,88 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

