Heidelberg Materials legt im dritten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert
Werte in diesem Artikel
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials konnte im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn steigern. "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Vor allem Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen hätten dazu beigetragen, dass das Unternehmen sein Ergebnis verbessern konnte. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 konkretisierte das im Dax notierte Unternehmen.
Im dritten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand nun ein operatives Ergebnis zwischen 3,30 Milliarden und 3,50 Milliarden Euro an. Zuvor waren 3,25 Milliarden bis 3,55 Milliarden Euro im Plan des Unternehmens. Für ein drittes Quartal weist das Unternehmen in der Regel keinen Gewinn nach Steuern aus./mne/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen