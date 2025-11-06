Heidelberg Materials legt im dritten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials konnte im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn steigern. "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Vor allem Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen hätten dazu beigetragen, dass das Unternehmen sein Ergebnis verbessern konnte. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 konkretisierte das im Dax notierte Unternehmen.

Im dritten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand nun ein operatives Ergebnis zwischen 3,30 Milliarden und 3,50 Milliarden Euro an. Zuvor waren 3,25 Milliarden bis 3,55 Milliarden Euro im Plan des Unternehmens. Für ein drittes Quartal weist das Unternehmen in der Regel keinen Gewinn nach Steuern aus./mne/stk