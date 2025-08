Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 197,95 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 197,95 EUR nach. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 197,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,10 EUR. Zuletzt wechselten 17.826 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 4,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 56,76 Prozent Luft nach unten.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 189,34 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,63 EUR je Aktie belaufen.

