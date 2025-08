Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 195,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 195,55 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 194,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 197,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.511 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,21 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 190,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Heidelberg Materials stärkt Kanada-Präsenz mit Zukauf

Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren