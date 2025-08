Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 195,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 195,75 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 194,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 197,40 EUR. Bisher wurden heute 111.682 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei 207,70 EUR erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 6,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 85,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 190,84 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,61 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

