Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 203,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 203,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 204,30 EUR. Mit einem Wert von 199,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 42.697 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 55,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,75 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 208,31 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie gesucht: Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf

Heidelberg Materials-Analyse: Goldman Sachs hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung