Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Nachmittag ausgebremst

09.09.25 16:09 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 202,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
201,30 EUR -1,80 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 202,30 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 201,60 EUR. Mit einem Wert von 203,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 67.928 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,89 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 90,22 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 208,31 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie gesucht: Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf

Heidelberg Materials-Analyse: Goldman Sachs hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung

mehr Analysen