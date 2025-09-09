Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 203,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 203,70 EUR. Bei 204,00 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 201,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 56.538 Stück.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 125,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 208,31 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,44 EUR im Jahr 2025 aus.

