Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Vormittag

11.09.25 09:25 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 205,40 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 205,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 205,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.463 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 127,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,75 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,56 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

