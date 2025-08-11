Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 204,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 204,00 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 203,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.223 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 133,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,45 EUR fest.

