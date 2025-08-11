Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Nachmittag fester

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 206,40 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 206,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 206,90 EUR an. Bei 206,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.046 Stück gehandelt.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,40 EUR. Mit Abgaben von 57,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

