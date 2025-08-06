DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.003 -0,4%Nas21.312 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,82 -0,2%Gold3.387 +0,6%
Kurs der Heidelberger Druckmaschinen

Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Nachmittag stärker

07.08.25 16:08 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Nachmittag stärker

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,18 EUR.

Heidelberger Druckmaschinen AG
2,18 EUR -0,04 EUR -1,58%
Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bis auf 2,23 EUR. Bei 2,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 885.814 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien den Besitzer.

Bei 2,81 EUR erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie liegt somit 22,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,19 Prozent.

Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 2,25 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Heidelberger Druckmaschinen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberger Druckmaschinen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 466,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 403,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,140 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
31.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
21.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
11.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
05.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
