Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 72,22 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 72,22 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,28 EUR zu. Mit einem Wert von 72,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 4.819 Stück.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 22,54 Prozent zulegen. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 9,25 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,34 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

