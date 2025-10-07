DAX24.391 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,71 -4,0%Nas22.782 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,26 -0,4%Gold3.985 +0,6%
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Notierung im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag stärker

07.10.25 16:09 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 69,92 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 69,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.692 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,26 Prozent Luft nach unten.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,76 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen