Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 69,92 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 69,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.692 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,26 Prozent Luft nach unten.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,76 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

September 2025: Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform