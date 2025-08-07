Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 69,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 69,00 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,90 EUR. Bei 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 183.854 Stück.
Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 22,03 Prozent niedriger. Am 23.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 5,01 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 81,94 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie
RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform
Henkel-Aktie legt dennoch zu: Henkel streicht Umsatzprognose zusammen
Henkel vz-Analyse: Henkel vz-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:26
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|12:31
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:26
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|11:56
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen