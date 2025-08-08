Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 70,16 EUR.
Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 70,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,26 EUR. Bei 70,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 8.855 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 26,14 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,58 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 81,94 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Henkel vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,42 EUR je Aktie.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
